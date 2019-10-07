Ходок Мизинов не думал о сходе с дистанции во время чемпионата мира

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Василий Мизинов во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км не думал о досрочном завершении выступления из-за тяжелых погодных условий. Об этом он рассказал журналистам по прилете в аэропорт Домодедово.

Чемпионат мира в столице Катара завершился в воскресенье. Соревнования по ходьбе проходили в ночь с пятницы на субботу при 30-градусной жаре и повышенной влажности. Мизинов впервые завоевал медаль чемпионата мира. Россиянин является бронзовым призером чемпионата Европы, а также обладателем золотой награды первенства Европы среди легкоатлетов не старше 23 лет.

"Дистанция была тяжелой настолько, что я не знаю. Мы готовились к таким условиям морально: бороться до конца, не сходить, не сдаваться, терпеть, - сказал Мизинов. - Условия были нереально тяжелые, но мы справились с этим. Я ни на каком километре не думал, что сойду, такого и в мыслях не было".

"После финиша силы заново появились, было неопознанное ощущение - не знаю, что это. Ночью не мог спать, но состояние было обычным - мышцы болели как обычно", - добавил он.

По словам тренера спортсмена Елены Сайко, для нее и Мизинова важным было показать на чемпионате мира хорошее место, а не время, учитывая, что ранее Мизинов выполнил олимпийский норматив. "Сейчас нам немного поспокойнее - мы чисто морально и физически можем все спокойно распланировать, лишь бы все было нормально. Любой спортсмен из ходьбы скажет - главное на Играх не время, а место. Там будут немного схожие условия, и главное - грамотно построить подготовку к этим соревнованиям", - отметила она.

"Василий выполнил установку тренера. Я верила и знала - он будет первым, вторым или третьим. Я знала какую подготовку мы прошли - все сложилось так, как мы запланировали. Что нужно было сделать, мы сделали, и главным было не волноваться и эмоционально не перегореть", - добавила тренер.