Семь международных спортивных федераций подписали соглашение с антидопинговым отделом CAS

ТАСС, 7 октября. Семь международных спортивных федераций подписали соглашение о сотрудничестве с антидопинговым отделом (ADD) Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает портал Inside The Games.

По информации портала, документ подписали Международный союз триатлона (ITU), Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международная федерация стрельбы из лука (WA), Международная федерация гребли (FISA), Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF), Международная федерация санного спорта (FIL) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). Согласно документу, подразделение займется расследованиями нарушений антидопинговых правил в данных международных организациях.

Антидопинговый отдел CAS был создан для рассмотрения и принятия решений по антидопинговым делам. Ему делегированы полномочия от Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций. Решения органа применяются в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом (WADC).