Бой Федора Емельяненко пройдет в Японии 29 декабря

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко пройдет 29 декабря в Японии. Об этом ТАСС сообщили в организации Rizin.

Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии 29 декабря. Летом этого года Емельяненко подписал новый контракт с Bellator на несколько поединков.

"Bellator проведет турнир в Японии 29 декабря. Это будет последний бой в Японии для Федора Емельяненко", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, в качестве оппонента для Емельяненко рассматривается 41-летний американец Куинтон Джексон.

В активе 43-летнего Емельяненко 38 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.