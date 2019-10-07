Новосибирские власти не будут помогать футбольному клубу "Сибирь" с выплатой долгов

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области не будет оказывать финансовую поддержку футбольному клубу "Сибирь", долги которого перед новосибирским стадионом "Спартак" превышают 24 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

"Сибирь" имеет задолженность перед стадионом "Спартак", на котором он располагался, пока не был расформирован в 2019 году. Руководство "Спартака" направило в арбитражный суд региона заявление о признании "Сибири" банкротом, который должен стадиону 24,69 млн рублей. Заседания по делу намечены на октябрь.

"Министерство не уполномочено выплачивать долговые обязательства клуба из бюджета Новосибирской области. Долги по выплате за аренду стадиона "Спартак" находятся в компетенции руководства клуба", - сказал Ахапов.

Футбольный клуб "Сибирь" был основан в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е (из 20 команд) место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). После этого в июне 2019 года власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Новосибирск", в которую перешли большинство сотрудников "Сибири". Учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона.