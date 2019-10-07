Тильке: автодром "Игора-драйв" в Петербурге способен принять этап "Формулы-1"

Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург. Однако эту информацию опроверг сперва пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а позже организаторы Гран-при и вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий проведение этапа.

"Комплекс в Петербурге, безусловно, способен принять этап "королевских гонок", но я не могу говорить ничего конкретного, так как в это вплетено много политики, сталкивается много разных интересов. "Игора-драйв" - восхитительный проект, там есть спуски и подъемы, что не очень характерно для таких трасс, там очень быстрые повороты, и вообще, для пилотов это будет сплошным испытанием. Он будет одним из лучших наших треков", - сказал Тильке, компания которого проектировала автодром в Ленинградской области.

На "Игора-драйв" с 2020 года будет проходить этап немецкого кузовного чемпионата DTM. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.