Проверка данных легкоатлетов России из московской лаборатории может завершиться в ноябре

ДОХА, 7 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) не исключает, что проверка информации о российских легкоатлетах из московской лаборатории может быть завершена в ноябре, к заседанию совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС заявил его председатель Дэвид Хоумен.

Пакет данных от Всемирного антидопингового агентства (WADA) AIU получил в июне, он содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб. AIU планировал представить результат проверки полученных данных к заседанию совета IAAF в Дохе, которое прошло 23 сентября, однако в связи с начавшимся расследованием сроки были перенесены.

"Мы все еще ведем проверку. Обработана ли половина? Я не могу ответить на этот вопрос, это работа, которая продолжалась изо дня в день, пока сложно сказать, когда она закончится. К следующему заседанию совета IAAF в ноябре AIU сделает все возможное, чтобы предоставить необходимую информацию рабочей группе", - сказал Хоумен.

"Мы бы хотели надеяться, что эта работа сможет быть завершена, и мы будем делать все возможное. Надеюсь, что мы это сделаем, но не исключаем, что не успеем", - добавил он.

Собеседник агентства также отметил, что AIU поддерживает связь со специалистами WADA, чтобы не использовать неверную информацию в связи с сообщениями об изменении базы данных московской лаборатории. "Никто не собирается использовать информацию, которая может быть неверной, это было бы неправильно", - сказал Хоумен.