РУСАДА с начала года провело более 150 информационно-образовательных мероприятий

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в период с января по сентябрь провели 154 информационно-образовательных мероприятия. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"За девять месяцев 2019 года мы провели 154 информационно-образовательных мероприятия, - отметила Пахноцкая. - На них присутствовало 10 832 человека, из которых 4797 являются спортсменами, а 1915 - тренерами. В сентябре РУСАДА провело 21 мероприятие, в которых приняли участие представители бокса, биатлона, велоспорта, футбола и других видов спорта".

В 2018 году РУСАДА провело 169 информационно-образовательных мероприятий. Общее количество их участников составило 9784 человека, в том числе 2312 спортсменов, 175 врачей, 1301 тренер, остальные - спортивный персонал и болельщики.