ФХР предпочитает, чтобы команда из НХЛ сыграла в России с российским клубом

4 октября "Филадельфия" и "Чикаго" провели матч в Праге в рамках регулярного чемпионата НХЛ, игру на O2 Arena посетило 17 463 человека, встреча завершилась победой "Филадельфии" со счетом 4:3. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ранее сообщил, что лига работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России.

"Мы не против, хотелось бы, чтобы команда из НХЛ сыграла с нашей командой. Было бы хорошо, если бы наш чемпион сравнился с командой НХЛ. Одно дело, если они будут играть между собой, а другое - с нашей командой. Для меня предпочтительнее, чтобы они сыграли с нашей командой", - отметил Третьяк.

"Если команды НХЛ будут играть между собой, то нам, конечно, хотелось бы посмотреть на Овечкина, но это уже НХЛ решать", - добавил глава ФХР.

Также ранее сообщалось, что в организации матчей с участием клубов НХЛ в России есть протокольные проблемы с КХЛ и ФХР. "Еще ничего не решено, все на уровне разговоров. Мне трудно пока говорить, я не знаю, какие они финансовые условия предлагают. Когда будут условия, мы будем смотреть", - заключил Третьяк.

Ранее клубы НХЛ и КХЛ трижды встречались между собой. В октябре 2008 года в рамках Кубка Виктории в Берне клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл у магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:3. В октябре 2010 года в выставочных матчах СКА в Санкт-Петербурге обыграл "Каролину" (5:3), а "Финикс" в Риге победил местное "Динамо" (3:1).