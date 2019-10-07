Вратарь футбольного клуба "Тоттенхэм" Льорис выбыл до конца года из-за травмы

ТАСС, 7 октября. Голкипер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" и сборной Франции Уго Льорис пропустит остаток года из-за травмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал France 24.

32-летний француз получил травму локтя, неудачно упав в матче восьмого тура чемпионата Англии против "Брайтона" (0:3).

"Трудно сказать точно, как долго он будет недоступен. Его точно не будет с нами сейчас и в следующем раунде квалификации. Почти наверняка он не вернется на поле в 2019 году", - цитирует источник главного тренера французской команды Дидье Дешама.

Льорис выступает за "Тоттенхэм" с августа 2012 года, в текущем сезоне он провел в составе лондонской команды девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. За национальную команду Франции он сыграл в 111 матчах и стал победителем чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.