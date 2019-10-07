Тренер клуба НХЛ "Питтсбург" заявил, что Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы

ТАСС, 7 октября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Майк Салливан заявил, что российский нападающий команды Евгений Малкин выбыл из-за травмы на длительный срок. Слова тренера передает пресс-служба команды.

Малкин получил повреждение в домашнем матче против "Коламбуса" (7:2), который прошел в ночь на воскресенье по московскому времени. Во втором периоде Малкин наткнулся на ногу партнера по команде, упал и попал под силовой прием защитника "Коламбуса" Владислава Гаврикова. Малкин покинул площадку и не вернулся на лед.

"Евгений Малкин и Ник Бьюгстад выбыли на длительный срок из-за травм нижней части тела", - сказал Салливан.

Кроме того, Салливан отметил, что травма "не ставит крест на сезоне россиянина, но восстановление будет длительным". "Питтсбург" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав после двух матчей два очка.

Малкин провел в составе "Питтсбурга" 854 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1003 очка (392 гола + 611 результативных передач). В плей-офф на его счету 162 игры и 168 очков (63+105), в составе клуба он трижды стал обладателем Кубка Стэнли. 33-летний россиянин является двукратным чемпионом мира, также на его счету две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.