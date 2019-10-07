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Футбол в Испании

Гальего покинул пост тренера ФК "Эспаньол" через несколько дней после победы над ЦСКА

3 октября испанцы выиграли у московского клуба в Лиге Европы со счетом 2:0
Бывший главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Бывший главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 7 октября. Давид Гальего покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Эспаньол". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Большое спасибо за все эти годы в клубе, Давид. Удачи в будущем", - говорится в сообщении.

Гальего занял пост главного тренера "Эспаньола" в июне 2019 года, ранее он уже возглавлял команду с апреля по май 2018 года. Также он работал во второй и юношеской командах "Эспаньола".

В турнирной таблице испанского первенства "Эспаньол" занимает предпоследнее, 19-е место, набрав после восьми матчей пять очков. Следующий матч команда проведет 20 октября против "Вильярреала".

В Лиге Европы клуб выступает в группе H, где идет на втором месте с четырьмя очками, также в этой группе выступает российский ЦСКА. "Эспаньол" встретился с ЦСКА в Москве 3 октября и одержал победу со счетом 2:0. Матч второго круга между этими командами пройдет 12 декабря в Испании.

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