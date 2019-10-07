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ЧМ по легкой атлетике

Баршим лично передал сувениры ЧМ российским прыгунам в высоту Акименко и Иванюку

Двукратный чемпион мира Муртаз Баршим лично приехал в отель и передал сувениры представителю российских легкоатлетов

ДОХА, 7 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Катарский прыгун в высоту Мутаз Баршим приехал в отель российских спортсменов на чемпионате мира в Дохе, чтобы лично передать сувениры россиянам Михаилу Акименко и Илье Иванюку, с которыми он разделил призовые места на домашнем турнире. Об этом в понедельник ТАСС рассказала официальный представитель российских легкоатлетов на чемпионате мира - 2019 Елена Орлова, которая передаст сувениры российским атлетам.

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Баршим на домашнем турнире занял первое место, став двукратным чемпионом мира. Акименко завоевал серебро, Иванюк - бронзу. Чемпионат мира завершился 6 октября, в этот же день российские прыгуны в высоту покинули столицу Катара, хотя должны были сделать это на сутки раньше. Билеты им пришлось менять в связи с переносом награждения на день церемонии.

"В понедельник утром мне раздался телефонный звонок. Из разговора я поняла, что человек собирается передать мне сувениры турнира и попросил подождать его десять минут перед нашим отъездом в аэропорт. Когда я подошла к указанному автомобилю, оказалось, что этим человеком был Баршим, который лично приехал передать ребятам два пакета с подарками", - рассказала Орлова.

"Из разговора с ним стало понятно, что номер моего телефона ему дал Илья", - отметила она.

Для 23-летнего Акименко чемпионат мира в Дохе стал первым в карьере, более того, этот международный старт стал для него стал первым за четыре года.

Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Дохе завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные и одну бронзовую. По причине дисквалификации национальной федерации, они выступали в нейтральном статусе. Их результаты не учитывались в медальном зачете, однако по числу наград российская команда стала бы лучшей среди европейских сборных на этом чемпионате мира.

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