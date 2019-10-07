Руководство ФК "Лион" отправило в отставку главного тренера Силвиньо

ТАСС, 7 октября. Руководство французского футбольного клуба "Лион" отправило в отставку бразильского главного тренера команды Силвиньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренировать команду будет Жераль Батикль. Кроме того, участие в тренировочном процессе будет принимать спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано.

"Лион" решил активировать процедуру, которая приведет к расторжению трудового договора с Силвиньо", - говорится в сообщении.

Силвиньо возглавил французскую команду 19 мая 2019 года. В турнирной таблице французского первенства "Лион" идет на 14-м месте, набрав после девяти матчей девять очков. Следующий матч команда проведет дома против "Дижона" 19 октября.

В Лиге чемпионов "Лион" выступает в группе G, где идет на втором месте с четырьмя очками, также в этой группе выступает российский "Зенит", который также набрал четыре очка. "Лион" и "Зенит" играли во Франции 17 сентября, матч завершился вничью - 1:1. Игра второго круга между командами пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.