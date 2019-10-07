Российские гимнасты вышли в финал командного турнира ЧМ с первого места в квалификации

ТАСС, 7 октября. Мужская сборная России квалифицировалась в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье с первого места. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного набрала 259,928 балла. Со второго места в финал квалифицировалась команда Китая (258,354), с третьего - команда Японии (258,026). Финал в командном многоборье пройдет 9 октября.

Кроме того, Нагорный (87,333) и Далалоян (86,531) вышли в финал личного многоборья с первого и второго места соответственно. Россиянин Иван Стретович, занявший девятое место в квалификации личного многоборья (83,438), не сможет выступить в финале. Согласно регламенту, в финале одну страну могут представлять не более двух гимнастов.

В вольных упражнениях выступит Нагорный (14,900 балла; третье место в квалификации) и Далалоян (14,733 балла; 5-е). В упражнении на кольцах выступит Аблязин (14,600; 6-е), на коне - Белявский (14,633; 8-е), в опорном прыжке - Далалоян (14,716; 2-е) и Нагорный (14,616; 7-е), на перекладине - Далалоян (14,433, 5-е). В упражнении на брусьях россияне не сумели побиться в финал.

Мировое первенство является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. На турнире в Штутгарте гимнасты разыграют лицензии в личном многоборье среди женщин и мужчин. Финал в индивидуальном многоборье у мужчин пройдет 11 октября, медали в отдельных видах будут разыграны 12 октября. Чемпионат мира завершится 13 октября.