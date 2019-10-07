Корстин: в текущем сезоне ЦСКА и "Зенит" показывают баскетбол примерно одного уровня

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА и "Зенит" из Санкт-Петербурга показывают баскетбол примерно одного уровня в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор турнира Илона Корстин.

В понедельник ЦСКА на своей площадке проиграл "Зениту" со счетом 79:82.

"В этом году противостояние ЦСКА и "Зенита" особенно интересно, потому что клубы играют не только в Единой лиге ВТБ, но и в Евролиге. И в данный момент команды показывают баскетбол примерно одного уровня, - сказала Корстин. - Противостояние Москвы и Питера в спорте интересно всегда. Я из Петербурга, играла за ЦСКА, а сейчас сохраняю нейтралитет из-за позиции в лиге".

"Сложно играть ровно в двух турнирах - Единой лиге ВТБ и Евролиге. В любом случае, сезон длинный, первые матчи не являются показательными", - добавила она.

Собеседница ТАСС отметила хорошую работу "Зенита" на трансферном рынке летом: "ЦСКА сильно обновил состав, а "Зенит" значительно усилился летом, мне лично было интересно посмотреть на Густаво Айона, но он выбыл из-за травмы. Впрочем, сезон долгий, уверена, он быстро вернется в строй".

ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах Единой лиги ВТБ. Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. "Зенит" идет на втором месте, имея в активе две победы.