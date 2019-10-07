"Играли за страну". Торжественный вечер в честь 45-летия Суперсерии-1974 прошел в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Торжественный вечер, посвященный 45-летию победы сборной СССР в Суперсерии 1974 года над канадскими хоккеистами, прошел в понедельник в Москве. Мероприятие состоялось в Музее хоккея.

6 октября 1974 года в Москве прошел заключительный матч Суперсерии между сборными СССР и Канады, собранной из игроков Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Встреча завершилась победой советских хоккеистов со счетом 3:2, но итог противостояния был определен еще раньше. Сборная СССР одержала четыре победы, потерпела одно поражение и три матча завершила вничью. Примечательно, что 6 октября свой день рождения празднует капитан национальной команды в той Суперсерии Борис Михайлов, которому в этом году исполнилось 75 лет.

В понедельник Федерация хоккея России (ФХР) в Музее хоккея устроила церемонию чествования участников противостояния. К сожалению, многих из легендарных хоккеистов прошлого уже нет в живых, поэтому мероприятие посетили их близкие родственники. Участники Суперсерии поочередно выходили на сцену для получения специальных перстней оригинального дизайна. Также им были подарены игровые свитера сборной СССР с номерами, соответствующими тем, которые были у них в Суперсерии 1974 года.

Мероприятие посетил временно исполняющий обязанности посла Канады Стефан Жобен, его наградили памятным значком. "Для меня большая честь получить приглашение Федерации хоккея России и быть здесь. От имени канадцев хочу поздравить с юбилеем Суперсерии 1974 года, для Канады эти игры были очень важными", - отметил Жобен.

Временно исполняющий обязанности посла также рассказал, что 45 лет назад он был еще ребенком и смотрел матчи по телевизору, став свидетелем того, как болел за команду Канады у экрана его отец. Пользуясь случаем, Жобен зачитал слова отца в адрес советских хоккеистов.

"В 1970-х годах мы играли жестко, а вы - элегантно. Мы катались медленно, а вы - артистично. Сегодня наши тренеры учат такой игре, которую вы показали в то время. Спасибо, что вы сделали нас лучше", - произнес Жобен.

Друзья за пределами льда

После церемонии чествования на экранах появились видеообращения канадских участников Суперсерии к отечественным хоккеистам с текстовым переводом на русский язык. Канадцы благодарили победителей за честную игру, отмечая и человеческие качества соперников. Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что за пределами льда у него сохраняются хорошие отношения с канадскими участниками Суперсерии.

"Мы достойно представили европейский хоккей на североамериканском континенте, играли не за деньги, а за страну. В 1974 году была уверенная победа, но я хочу отдать должное канадцам. Нам всем посчастливилось выйти на площадку с легендарными хоккеистами мира - Бобби Халлом и Горди Хоу. На площадке мы не так дружили, но сегодня, если встречаемся, то мы - друзья, так как понимаем, что сделали очень большое дело", - подчеркнул Третьяк.

Легендарный вратарь отдельно отметил мужество и сплоченность своих партнеров по команде. "Мы благодарили канадцев, канадцы благодарили нас за то, что мы им показали, что есть не только североамериканский, но и европейский хоккей - более комбинационный, дисциплинированный. Я горжусь, что был на площадке с такими партнерами по команде, с каждым из них пошел бы в бой", - резюмировал глава ФХР.

Александр Якушев, являвшийся еще одним участником Суперсерии, считает, что истории подобных побед должны передаваться из поколения в поколение. "Это очень важно для нас и для российского хоккея. Очень важно, чтобы молодые знали о тех игроках, которые выступали и приносили победы стране. Хочется поблагодарить наших наставников, которые вложили в нас души", - сказал Якушев.

После торжественной части ветераны сделали совместное фото и продолжили дружеское общение.

Ход Суперсерии

ВХА была создана в качестве конкурента НХЛ и объединяла в себе клубы из США и Канады, лига деньгами переманила Бобби Халла и Горди Хоу. Также в клубах ВХА играли участники Суперсерии 1972 года Пол Хендерсон, Фрэнк Маховлич и Пэт Стэплтон. Канадцы были готовы к Суперсерии лучше, чем за два года до этого, то же самое можно было сказать и о советских хоккеистах. Многие специалисты отмечают, что сборная Канады в 1974 году показывала более содержательный хоккей, особенно на домашнем льду.

Однако преимущества перед поездкой в Москву родоначальники хоккея добиться не сумели. Первый матч в Квебеке завершился со счетом 3:3, но через два дня в Торонто канадцы переиграли советскую сборную со счетом 4:1. Если бы не хорошая игра Третьяка, счет мог быть и крупнее.

Третий матч в Виннипеге получился результативным, канадцы выпустили на игру запасного вратаря Дона Маклеода вместо Джерри Чиверса, отсутствовал и Хоу. Советские хоккеисты ответили победой с разницей в три шайбы (8:5), хет-триком в той игре отметился Александр Якушев, а Маклеод до конца Суперсерии в воротах больше не появлялся. Начало четвертой встречи напомнило вторую, канадцы после первого периода вели со счетом 5:2 благодаря хет-трику вернувшегося Хоу. За пять минут до окончания третьего периода счет был 5:3, но Александр Мальцев и Александр Гусев забросили в двух сменах подряд, а советская сборная свела матч к ничьей (5:5).

Мальцев и Гусев стали героями и в первой московской встрече, которая завершилась победой советских хоккеистов со счетом 3:2. Мальцев оформил дубль, а Гусев забросил победную шайбу. Шестую игру сборная СССР выиграла более уверенно - 5:2, а в седьмой добилась ничьей со счетом 4:4 и досрочно обеспечила победу в Суперсерии. В концовке канадцы устроили штурм ворот Третьяка, Халл смог отличиться, но арбитр гол отменил, посчитав, что шайба пересекла линию ворот после финальной сирены.

В последней игре тренерский штаб во главе с Борисом Кулагиным не стал выпускать на лед ряд ключевых игроков - Владимира Петрова, Михалова, Якушева, Третьяка и Валерия Васильева. Однако сборная СССР все равно добилась победы со счетом 3:2. Лучшим бомбардиром Суперсерии стал Халл (7 голов + 2 результативные передачи). В составе советской сборной по обоим показателям всех превзошел Якушев (5+3).

Суперсерия 1974 года положила начало отношениям между советским хоккеем и ВХА. Сборная СССР не раз проводила за океаном матчи с командами из этой лиги.