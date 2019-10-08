Овечкин выполнил символическую подачу перед бейсбольным матчем клуба "Вашингтон Нэшионалс"

Овечкин вышел на поле перед началом матча и поприветствовал зрителей, которые встретили его овациями. После этого россиянин встал на место питчера и выполнил символическую подачу.

ТАСС, 8 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин посетил домашний матч команды Главной лиги бейсбола (MLB) "Вашингтон Нэшионалс" и выполнил символическую подачу перед началом встречи. Игра завершилась победой хозяев над "Лос-Анджелес Доджерс" со счетом 6:1.

Нападающий является капитаном хоккейного клуба из Вашингтона. На его счету 1087 матчей в составе команды, в которых он набрал 1212 (659 голов + 553 передачи) очков. В сезоне-2017/18 "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

В текущем регулярном чемпионате Овечкин провел три встречи и забросил одну шайбу. "Вашингтон" одержал две победы и потерпел одно поражение. Следующую встречу команда проведет в ночь на 9 октября против "Далласа", начало - 02:00 мск.