Клуб НБА "Кливленд" победил "Сан-Лоренсо" в товарищеском матче с разницей в 31 очко

ТАСС, 8 октября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" в рамках предсезонной подготовки провел матч против аргентинской команды "Сан-Лоренсо". Встреча, состоявшаяся на домашней площадке "Кливленда", завершилась со счетом 120:89.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал уругвайский центровой "Сан-Лоренсо" Эстебан Батиста, который набрал 20 очков. Также он записал себе в актив пять подборов, одну передачу и один перехват. Больше 10 очков в составе "Сан-Лоренсо" также набрали Факундо Пинейро (16), Даркуавис Такер (17) и Лусиано Гонсалес (14).

У "Кливленда" дабл-дабл оформил центровой Тристан Томпсон - 14 очков, 10 подборов. Больше 10 очков себе в актив записали Джеди Осман (12), Кевин Портер (16), Джордан Кларксон (17) и Лэрри Нэнс - младший (15).

В других матчах дня "Вашингтон" уступил дома "Нью-Йорку" (99:104), "Орландо" на выезде победил "Детройт" (115:91), "Нью-Орлеан" в гостях обыграл "Атланту" (133:109), а "Милуоки" - "Чикаго" (122:112).