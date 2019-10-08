Южные города Кузбасса примут международные спортивные соревнования "Дети Азии" в 2023 году

КЕМЕРОВО, 8 октября. /ТАСС/. Кузбасские города Новокузнецк, Междуреченск и Таштагол, которые расположены на юге региона и активно развивают у себя зимние виды спорта, примут международные спортивные игры "Дети Азии" в 2023 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Зимние международные спортивные игры "Дети Азии - 2023" пройдут в трех городах на юге области - Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске. В программу входят семь обязательных видов спорта: биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт (дисциплина "шорт-трек"), хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках. Кузбасс дополнительно предлагает включить в программу Игр прыжки на лыжах с трамплина, керлинг и фристайл", - говорится в сообщении пресс-службы.

Договоренность о проведении детских спортивных соревнований по зимним водам спорта в кузбасских городах достигнута по итогам рабочей встречи первого заместителя губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина с вице-премьером РФ Ольгой Голодец в Москве.

Планируется, что центром соревнований "Дети Азии" в 2023 году станет Новокузнецк, где развивается хоккей с шайбой и с 2020 года планируется реконструкция городского дворца спорта с ледовой ареной и стадиона "Металлург". Также власти рассматривают возможность строительства в Новокузнецке нового крытого катка.

I зимние международные игры "Дети Азии" прошли на Сахалине в феврале текущего года. В соревнованиях приняли участие 8 регионов России и 20 зарубежных стран. Юные спортсмены боролись за медали в 8 видах спорта - биатлоне, сноуборде, фигурном катании, лыжных гонках, хоккее, лыжных гонках, прыжках с трамплина и шорт-треку.