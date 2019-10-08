Битва столиц. Противостояние Москвы и Петербурга в популярных игровых видах спорта

Баскетбольный ЦСКА потерпел второе поражение на старте сезона. После неудачи в Красноярске с "Енисеем" команда Димитриса Итудиса оступилась дома в игре с "Зенитом" — 79:82. Московский клуб является признанным грандом не только в России, но и в Европе, и любая неудача армейцев — резонанс. Пикантности добавляет тот факт, что москвичи уступили команде из Санкт-Петербурга, заставив говорить о новом принципиальном спортивном противостоянии между двумя столицами, которое оказывается возможным не только в футболе и хоккее. "Зенит" — клуб молодой, не имеющий ничего общего с ленинградским "Спартаком", достаточно успешно конкурировавшим с ЦСКА в 70-е годы прошлого века. Тогда спартаковцы под руководством знаменитого тренера Владимира Кондрашина, триумфатора Олимпиады-1972, семь раз занимали второе место в чемпионате СССР, а в 1975-м смогли опередить армейцев в борьбе за чемпионство.

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Нынешний баскетбольный клуб из Петербурга создавался на базе "Триумфа" из подмосковных Люберец в 2014 году, войдя в структуру футбольного клуба "Зенит". За пять лет "Зенит" и ЦСКА провели между собой 15 матчей, из которых только в четырех победу праздновали петербуржцы. 7 октября им удалось прервать серию поражений от ЦСКА из четырех матчей и впервые победить армейцев в Москве. Президент ЦСКА Андрей Ватутин в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что говорить о появлении дерби двух столиц в баскетболе преждевременно: "Еще слишком рано. Слишком мало принципиальных матчей было сыграно". И правда, ЦСКА проиграл дома в регулярном сезоне, но буквально несколько месяцев назад без проблем всухую победил "Зенит" в плей-офф и в очередной раз выиграл Единую лигу ВТБ. Президент лиги Сергей Кущенко уверен, что поражение армейцев от "Зенита" положило начало принципиальному "дерби двух столиц". "Теперь Единую лигу ВТБ будет украшать не только "дерби Ленинградки" (противостояние ЦСКА и "Химок" в баскетболе — прим. ТАСС), но и дерби двух столиц. При этом мы еще увидим матчи "Химки" — "Зенит" и УНИКС — "Локомотив", например. Этот сезон Единой лиги — один из самых интригующих, — сказал Кущенко. — Хотели интриг — вот они. А сыграно лишь три тура".

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"Я бы не акцентировал внимание на том, что ЦСКА проиграл во второй раз на старте. Наш многолетний лидер еще не создал команду — есть объективные причины. Но вот то, что сезон будет на высоком уровне, — безусловно. Нам остается только закатать рукава и стараться продать больше билетов, ТВ-трансляций. Это тот изюм, которого не хватало. А качественных баскетбольных матчей с хорошей интригой в этом сезоне прибавится точно. И можно уже предвкушать ответную игру ЦСКА в Санкт-Петербурге — она будет наверняка огненной", — подчеркнул глава Единой лиги ВТБ. Московские армейцы побеждали в десяти турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка Единой лиги ВТБ в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА. С усилением "Зенита" в нынешнем сезоне в отечественном баскетболе, возможно, появится интрига, способная перерасти в принципиальные встречи московских и петербургских клубов, как это происходит в других популярных игровых видах спорта — футболе и хоккее. Футбольные баталии Первый футбольный матч в истории страны состоялся в Санкт-Петербурге 24 октября 1897 года — во встрече на Васильевском острове "Кружок любителей спорта" со счетом 6:0 обыграл "Санкт-Петербургский кружок спортсменов". Активную роль в организации той игры, как и в создании Санкт-Петербургской футбол-лиги, первой в стране, принял основоположник российского футбола Георгий Дюперрон. Он же проделал большую работу по вхождению Всероссийского футбольного союза, правопреемником которого является Российский футбольный союз, в Международную федерацию футбола в 1912 году. После создания общенациональной организации футбол в стране стал развиваться значительно активнее.

В СССР ленинградский футбол некоторое время преобладал над столичным, но к 1936 году, когда был проведен первый чемпионат страны, первое и второе места заняли московское и киевское "Динамо", а тройку лучших замкнул московский "Спартак". Из семерки команд, принимавших участие в турнире, ленинградские "Динамо" и "Красная Заря" заняли два последних места. Официальной датой рождения "Зенита", с которым ассоциируется футбол в Санкт-Петербурге в наши дни, является 25 мая 1925 года, до 1938-го он выступал во втором по силе дивизионе советского футбола. До начала Великой Отечественной войны только московские "Динамо" и "Спартак" выигрывали чемпионат страны, а Кубок СССР помимо них завоевал столичный "Локомотив". Зато первый же крупный турнир, который было решено провести еще до завершения войны, выиграл именно будущий флагман российского футбола — в финале был обыгран ЦДКА (предшественник ЦСКА).

После 1945 года ленинградский футбол долгое время оставался в тени. И только в 1984-м "Зенит" на второй год работы с командой Павла Садырина с четвертого места поднялся на первое. В том же году команда дошла до финала Кубка СССР, где уступила московскому "Динамо". Этот всплеск на долгое время оставался самым ярким в истории футбола в Ленинграде. После того как в конце сезона-2005 ОАО "Газпром" приобрело контрольный пакет акций "Зенита", начался стремительный взлет команды из Петербурга — за три последующих года команда не только впервые в истории выиграла чемпионат России, но также завоевала Кубок и Суперкубок УЕФА. В общей сложности за последние 13 сезонов "Зенит" пять раз выиграл чемпионат России, в то время как три московских клуба вместе взятые — шесть (ЦСКА — четыре раза, "Спартак" и "Локомотив" — по разу). В спор Санкт-Петербурга и Москвы в 2008 и 2009 годах удалось вмешаться только казанскому "Рубину". Сражения на льду В советские времена противостояние московских клубов с ленинградским СКА было не столь значимым — армейцы редко оказывали достойное сопротивление столичным грандам и только дважды завоевывали бронзовые медали чемпионата СССР. Безоговорочным лидером по количеству титулов был ЦСКА — 32. В начале своей российской истории СКА также не был претендентом на награды. Но в 2011 году должность вице-президента клуба занял Роман Ротенберг, СКА получил большое финансирование и сразу же стал одним из лидеров российского хоккея. Однако в сезоне 2011/12 и 2012/13 команда из Санкт Петербурга в полуфинале плей-офф дважды проигрывала московскому "Динамо".

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При этом СКА оба раза лучше проводил регулярный чемпионат, занимая более высокие места, но в играх на вылет динамовцы оказывались сильнее, после чего завоевывали Кубок Гагарина. В те годы противостояние СКА и столичного "Динамо" являлось одним из самых принципиальных в КХЛ. После ухода главного тренера "Динамо" Олега Знарка в сборную России преимущество в личных встречах перешло на сторону СКА. В сезоне-2014/15 петербуржцы под руководством Вячеслава Быкова в четвертьфинале плей-офф КХЛ переиграли "Динамо" со счетом в серии 4–1, после чего впервые в истории завоевали Кубок Гагарина. В полуфинале того розыгрыша СКА в семи матчах одолел набирающий силу московский ЦСКА, а в финале легко расправился с "Ак Барсом" из Казани. С этого сезона и началось противостояние между ЦСКА и СКА, по сегодняшний день эти команды являются сильнейшими в лиге и поставляют большое количество хоккеистов в сборную России.

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