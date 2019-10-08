Призеры ОИ Дмитриев и Войнова вошли в состав сборной России на ЧЕ по велоспорту на треке

ТАСС, 8 октября. Денис Дмитриев и Анастасия Войнова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на треке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Полностью состав выглядит следующим образом: у мужчин выступят Дмитриев, Павел Якушевский, Александр Шарапов, Алексей Ткачев, Виктор Манаков, Сергей Ростовцев, Глеб Сырица, Лев Гонов, Иван Смирнов, Никита Берсенев, Дмитрий Мухомедьяров и Артур Ершов, у женщин в состав сборной России вошли Войнова, Дарья Шмелева, Екатерина Роговая, Евгения Аугустинас, Тамара Дронова, Мария Новолодская, Диана Климова, Дарья Малькова и Мария Ростовцева.

33-летний Дмитриев является бронзовым призером Олимпиады-2016 в спринте, чемпионом мира, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, двукратным бронзовым призером Европейских игр в Минске, трехкратным победителем и четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

26-летняя Войнова является серебряным призером Олимпиады-2016 в командном спринте, также она четыре раза побеждала на чемпионатах мира, один раз становилась серебряным и три раза бронзовым призером мировых первенств. Войнова дважды победила на Европейских играх в Минске, восемь раз становилась чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке пройдет с 16 по 20 октября в голландском Апелдорне.