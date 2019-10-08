IBU повторно отказался обсуждать на конгрессе восстановление Союза биатлонистов России

О нежелании рассматривать на конгрессе вопрос восстановления полноправного членства СБР исполком IBU объявил еще в начале сентября, однако национальная федерация попросила пересмотреть это решение. 23 сентября в Москве прошла очередная встреча рабочей группы по восстановлению прав СБР, которая должна была представить исполкому IBU обновленный отчет о ходе выполнения российской стороной выдвинутых условий.

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял окончательное решение не включать вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) в повестку заседания внеочередного конгресса, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

"Исполком получил отчет от представителей IBU в рабочей группе. Исполком придерживается своего предыдущего решения не предлагать внеочередному конгрессу рассмотреть вопрос восстановления СБР", - сообщили в IBU.

IBU на последней встрече рабочей группы настаивал на том, что невыполненными оставались 4 из 12 условий восстановления СБР, что и стало основанием для отказа в рассмотрении вопроса статуса национальной федерации на конгрессе в Мюнхене.

СБР, в свою очередь, считает, что проблемным остается только один пункт - компенсация расходов, которые IBU понес в связи с допинговыми разбирательствами дел российских биатлонистов. Их международная федерация оценила в €700 тыс., причем большую часть уже вернула, удержав €550 тыс. из выплат, полагавшихся СБР по итогам прошлого сезона.

Что касается трех других условий, то исполнительный директор СБР Сергей Голиков, входящий в рабочую группу, считает, что они не имеют временных рамок для исполнения, работа по ним ведется постоянно и претензий по их выполнению у IBU не возникало. Эти условия касаются процесса проверки на допинг российских биатлонистов Международным агентством тестирования (ITA) и сотрудничества по делу о возможном сокрытии в прошлом положительных допинг-проб.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

После изменения устава организации статус национальных федераций может быть рассмотрен только на конгрессе. Это означает, что процесс восстановления СБР растянется еще на год, до следующего конгресса IBU, который пройдет осенью в Праге.