Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Драчев не связывает отказ восстанавливать права СБР с делом базы московской лаборатории

Исполком IBU принял окончательное решение не включать вопрос восстановления прав СБР в повестку заседания внеочередного конгресса
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отказ Международного союза биатлонистов (IBU) рассматривать вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) не стоит связывать с делом об изменении базы данных московской лаборатории. Об этом ТАСС заявил президент СБР Владимир Драчев.

Исполком IBU принял окончательное решение не включать вопрос восстановления прав СБР в повестку заседания внеочередного конгресса, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. Это означает, что процесс восстановления СБР растянется еще на год, до следующего конгресса IBU, который пройдет осенью в Праге.

На эту тему
IBU повторно отказался обсуждать на конгрессе восстановление Союза биатлонистов России

"Думаю, что на решение повлиял комплекс причин. У нас есть 12 критериев, по которым мы работаем, по мнению IBU, работаем недостаточно продуктивно", - сказал Драчев.

"Ситуация вокруг базы данных московской лаборатории сейчас на нас влияет меньше всего. В критериях говорится о передаче данных WADA [Всемирному антидопинговому агентству], что и произошло. Все, на этом полномочия СБР исчерпаны", - добавил президент Драчев, который все же планирует посетить конгресс IBU.

Представители IBU на последнем заседании рабочей группы по восстановлению СБР настаивали на том, что невыполненными оставались 4 из 12 условий, что и стало основанием для отказа в рассмотрении вопроса статуса национальной федерации на конгрессе в Мюнхене.

СБР, в свою очередь, считает, что проблемным остается только один пункт - компенсация расходов, которые IBU понес в связи с допинговыми разбирательствами дел российских биатлонистов. Их международная федерация оценила в €700 тыс., причем большую часть уже вернула, удержав €550 тыс. из выплат, полагавшихся СБР по итогам прошлого сезона.

Российский спорт под ударом

WADA в конце сентября инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

РУСАДА было восстановлено в правах в минувшем сентябре после трехлетнего отстранения. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.

В случае лишения РУСАДА статуса соответствия российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к международным стартам, включая Олимпийские игры.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
"ВТБ Кубок Кремля"
Тарпищев: российские теннисистки через полтора года взбудоражат результатами весь мир
Президент Федерации тенниса России отметил, что состав турнира "ВТБ Кубок Кремля" как никогда сильный
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС