Александр Ковалев назначен главным тренером женской сборной России по баскетболу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил кандидатуру Александра Ковалева на пост главного тренера женской сборной страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На завершившемся в июле чемпионате Европы женская сборная России под руководством немца Олафа Ланге заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. 1 августа президент РФБ Андрей Кириленко заявил ТАСС, что контракт с немецким специалистом не будет продлен. Ланге возглавлял сборную России с 2017 года.

В 2017 году Ковалев возглавлял женскую сборную России для игроков не старше 19 лет, под его руководством команда выиграла чемпионат мира. Также он возглавлял женские молодежные команды России других возрастов.