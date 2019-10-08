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Сборные по баскетболу

Александр Ковалев назначен главным тренером женской сборной России по баскетболу

Он сменил на этому посту немца Олафа Ланге
Женская сборная России по баскетболу AP Photo/Darko Vojinovic
Описание
Женская сборная России по баскетболу
© AP Photo/Darko Vojinovic

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил кандидатуру Александра Ковалева на пост главного тренера женской сборной страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Накануне тренерский совет предложил назначить тренером женской сборной 50-летнего Ковалева.

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На завершившемся в июле чемпионате Европы женская сборная России под руководством немца Олафа Ланге заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. 1 августа президент РФБ Андрей Кириленко заявил ТАСС, что контракт с немецким специалистом не будет продлен. Ланге возглавлял сборную России с 2017 года.

В 2017 году Ковалев возглавлял женскую сборную России для игроков не старше 19 лет, под его руководством команда выиграла чемпионат мира. Также он возглавлял женские молодежные команды России других возрастов.

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