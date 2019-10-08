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НБА

AFP: НБА и "Бруклин" отменили мероприятие для СМИ из-за скандала вокруг Гонконга

Оно было должно было пройти в Шанхае во вторник

ТАСС, 8 октября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" совместно с лигой отменил мероприятие для СМИ, запланированное на вторник в китайском Шанхае после скандала, связанного с сообщением генерального менеджера "Хьюстона" Дэрила Мори о поддержке протестующих в Гонконге. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Игроки "Бруклина" должны были присутствовать на публичном мероприятии в преддверии двух выставочных игр в Китае против клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", которые запланированы на 10 и 12 октября. За два часа до начала мероприятия лига отправила представителям СМИ короткое сообщение, в котором было сказано о его отмене. На запросы агентства AFP в НБА о судьбе других мероприятий и выставочных матчей на данный момент ответ получен не был.

В понедельник генеральный менеджер команды НБА "Хьюстон" Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге. После того, как запись вызвала резкую реакцию китайских пользователей, Мори удалил сообщение, однако все китайские компании объявили о прекращении сотрудничества с "Хьюстоном". Позднее его сообщение раскритиковал родившийся в Тайване владелец "Бруклина" Джозеф Цай, заявив, что налаживание отношений с китайской стороной после заявления Мори займет много времени. Также Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group, в сентябре он завершил сделку по приобретению клуба и арены Barclays Center у российского бизнесмена Михаила Прохорова.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала запись Мори, заявив, что его сообщение "оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае". При этом руководство НБА высказалось за свободу слова. "Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию "Хьюстона" или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам", - говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса. "Расхождение мнений людей в США и Китае по различным вопросам неизбежно, НБА не может указывать игрокам и сотрудникам клубов, какое мнение им высказывать", - передает комментарий комиссионера НБА Адама Сильвера агентство Reuters.

Четыре месяца назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, манифестации продолжаются.

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