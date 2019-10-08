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"ВТБ Кубок Кремля"

Тарпищев: Шарапова была бы хорошей имиджевой составляющей и рекламой "ВТБ Кубка Кремля"

Ранее россиянка отказалась от участия в московском турнире

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Участие Марии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" стало бы хорошей рекламой для турнира, но сложный график и травма не позволили ей приехать в Москву. Об этом журналистам заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Ранее Шарапова объявила, что не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце из-за травмы плеча, также 32-летняя россиянка отказалась от участия в московском турнире "ВТБ Кубок Кремля" в пользу турнира в Люксембурге, который пройдет с 14 по 20 октября. При этом Тарпищев не исключил, что Шарапова также пропустит люксембургский турнир.

"Шарапову мы рассматривали как имиджевую составляющую турнира. Это хорошая реклама, промо-акции - общение с детьми, а они все равняются на нее, любят Шарапову. Но у нее сложный график, а сейчас она реально травмирована", - сказал Тарпищев.

На данный момент Шарапова занимает 137-е место в рейтинге WTA. Россиянка является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На Олимпийских играх - 2012 россиянка стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет в 30-й раз в Москве, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаТарпищев, Шамиль Анвярович"ВТБ Кубок Кремля"
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