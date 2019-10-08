Совет директоров ФК "Спартак" не обсуждал кандидатуру нового главного тренера

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Спартак" на заседании, которое прошло во вторник, не обсуждал кандидатуру нового главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров Андрей Федун.

29 сентября руководство "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова, под руководством которого команда в шести матчах во всех турнирах с 22 августа по 29 сентября потерпела пять поражений, одержав победу над "Камазом" в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России. После отставки белорусского специалиста исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Сергей Кузнецов. Под его руководством "Спартак" 6 октября на выезде проиграл "Краснодару" (1:2).

"Нет, - сказал Федун, отвечая на вопрос о том, поднимался ли вопрос о фигуре нового главного тренера "Спартака". - Совет директоров обсуждал текущие вопросы".

Ранее итальянские и немецкие СМИ называли основным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" 34-летнего Доменико Тедеско. Его последним местом работы был немецкий "Шальке", в команде из Гельзенкирхена он работал с июня 2017 года по март 2019 года.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Отрыв красно-белых от зоны прямого вылета из премьер-лиги составляет четыре очка. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином".