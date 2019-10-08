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Футбол в России

Совет директоров ФК "Спартак" не обсуждал кандидатуру нового главного тренера

Ранее клуб покинул Олег Кононов, основным кандидатом на этот пост является Доменико Тедеско
Футболисты "Спартака" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Спартак" на заседании, которое прошло во вторник, не обсуждал кандидатуру нового главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров Андрей Федун.

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29 сентября руководство "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова, под руководством которого команда в шести матчах во всех турнирах с 22 августа по 29 сентября потерпела пять поражений, одержав победу над "Камазом" в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России. После отставки белорусского специалиста исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Сергей Кузнецов. Под его руководством "Спартак" 6 октября на выезде проиграл "Краснодару" (1:2).

"Нет, - сказал Федун, отвечая на вопрос о том, поднимался ли вопрос о фигуре нового главного тренера "Спартака". - Совет директоров обсуждал текущие вопросы".

Ранее итальянские и немецкие СМИ называли основным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" 34-летнего Доменико Тедеско. Его последним местом работы был немецкий "Шальке", в команде из Гельзенкирхена он работал с июня 2017 года по март 2019 года.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Отрыв красно-белых от зоны прямого вылета из премьер-лиги составляет четыре очка. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином".

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