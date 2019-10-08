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Футбол в России

Президент ФК "Тамбов" заявил, что Григорян продолжает работу на посту главного тренера

Команда занимает последнее место в таблице чемпионата России

ТАМБОВ, 8 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян продолжает работу на своем посту, несмотря на неудовлетворительный результат команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил президента тамбовского клуба Арсен Габуев, слово которого приводит пресс-служба администрации региона.

После 12 туров чемпионата России "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

"В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. На данный момент главный тренер команды Александр Григорян продолжает работу. Да, результат команды сейчас неудовлетворительный. Но на это есть как объективные, так и субъективные причины", - отметил Габуев.

"Мы двигаемся вперед. В предстоящие две недели, в период игр сборной России по футболу, у нас есть время на подготовку к двум важным матчам - с "Уралом" и "Уфой". Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах", - добавил президент "Тамбова".

В следующем туре "Тамбов" 19 октября в Саранске примет екатеринбургский "Урал". Тамбовский клуб не может до середины ноября играть на своем стадионе из-за его несоответствия требованиям РПЛ.

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Российский футбол
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