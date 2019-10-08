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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка в лыжах Рэндалл примет участие в марафоне после курса химиотерапии

В апреле 2018 года спортсменке диагностировали рак молочной железы

ТАСС, 8 октября. Победительница Олимпийских игр 2018 года американская лыжница Киккан Рэндалл примет участие в Нью-Йоркском марафоне после прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на норвежское издание Dagbladet.

В апреле 2018 года Рэндалл диагностировали рак молочной железы, о чем она объявила в июле того же года. После этого спортсменка прошла курс химиотерапии. Нью-Йоркский беговой марафон пройдет 3 ноября.

"Это фантастика - вернуться в прежнюю форму после лечения, которое я прошла, - цитирует 36-летнюю спортсменку Dagbladet. - Приятно просто снова тренироваться, особенно после того, что я пережила. Я мотивирована и счастлива, что у меня есть новая цель. Когда ты пережил что-то столь сложное, как это, все становится проще".

Рэндалл является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в командном спринте вместе с Джессикой Диггинс, также на счету Рэндалл победа на чемпионате мира (2013) в командном спринте, серебряная (2009) и бронзовая (2017 )награды мировых первенств в индивидуальном спринте. На этапах Кубка мира Рэндалл одержала 12 побед, шесть раз становилась второй и восемь раз - третьей.

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Зимние олимпийские виды спорта
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