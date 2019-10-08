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Летние олимпийские виды спорта

Генсек ВФВ Яременко будет куратором женской сборной России по волейболу

Исполняющим обязанности главного тренера команды является итальянец Серджио Бузато

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко будет куратором женской сборной России в преддверии Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор московского "Динамо" Владимир Зиничев.

"Вопросами женской команды, по моей информации, будет заниматься генеральный секретарь федерации Александр Яременко, мы уже встречались. Его мнение будет одним из решающих при назначении главного тренера", - сказал Зиничев.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера является итальянец Серджио Бузато.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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