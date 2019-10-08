Генсек ВФВ Яременко будет куратором женской сборной России по волейболу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко будет куратором женской сборной России в преддверии Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор московского "Динамо" Владимир Зиничев.

"Вопросами женской команды, по моей информации, будет заниматься генеральный секретарь федерации Александр Яременко, мы уже встречались. Его мнение будет одним из решающих при назначении главного тренера", - сказал Зиничев.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера является итальянец Серджио Бузато.