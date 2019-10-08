Волейболистки сборной России обратятся к федерации с просьбой оставить тренера Бузато

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Волейболистки сборной России обратятся к Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с просьбой оставить Серджио Бузато на посту главного тренера команды. Об этом на пресс-конференции заявила игрок национальной команды Наталия Гончарова.

В сентябре нынешнего года 53-летний итальянский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из национальной команды Вадима Панкова. Руководство ВФВ поставило перед Бузато задачу попасть в тройку на Кубке мира, команда смогла завоевать бронзу.

"Смена тренера была неожиданной, - сказала Гончарова. - Но все увидели положительную динамику и в игре, и в настроении. Нам понравилось работать с Бузато. Мы решили обратиться к президенту федерации [ВФВ] и менеджеру, чтобы сохранить Серджио и поехать с ним на Олимпиаду".

Женская сборная России впервые завоевала бронзовые медали Кубка мира, в 1999 году россиянки стали серебряными призерами турнира, золотые награды российская команда не выигрывала.