Клевцов: Шубенков и Маклеод не будут стартовать рядом на этапах Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бегуны на дистанции 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков и ямаец Омар Маклеод не смогут участвовать в стартах Бриллиантовой лиги 2020 года на соседних дорожках из-за условий нового контракта россиянина с оргкомитетом турнира. Об этом сообщил тренер Шубенкова Сергей Клевцов, комментарий которого приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).

16 июня Шубенков стал победителем забега этапа Бриллиантовой лиги в Марокко, Маклеод споткнулся о последний барьер, помешал россиянину и не смог попасть в призовую тройку. Российский бегун пересек финишную черту в падении. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, вследствие чего пропустил ряд турниров.

"Техника у него скверная, барьеры бегает "с угару на шару" - если у него сложилось, то отличный результат, а если нет, то люди, как кегли, летят в разные стороны. В этом году Маклеод испортил забеги четырем атлетам, год назад в Париже вообще хватал Серегу [Шубенкова] за руку, при этом он думает, что он лучший. Следующим нашим шагом станет подписание Шубенковым контракта на участие в Бриллиантовой лиге - 2020, где есть пункт, что он будет бежать как минимум через одну дорожку с Омаром", - сказал Клевцов.

Шубенков 3 октября в Дохе завоевал вторую серебряную медаль на чемпионатах мира, также в его активе золото и бронза мировых первенств. Шубенков является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2017 и 2018 годах россиянин становился победителем Бриллиантовой лиги.