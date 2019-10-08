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ММА

Организация АСА выразила соболезнования в связи со смертью бойца ММА Нурматова

Спортсмен умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российская организация Absolute Championship Akhmat (ACA) выразила соболезнования в связи со смертью бойца смешанных единоборств (ММА) Бекзода Нурматова из Узбекистана. Об этом сообщил основатель лиги Майрбек Хасиев в Instagram.

Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.

"Случилось то, чего мы больше всего боялись, - написал Хасиев. - Скорбим вместе с родными".

В поединке, который прошел все три раунда по пять минут, победу раздельным решением судей одержал Исаев. Нурматов скончался в ночь на понедельник из-за инсульта, он впал в кому после боя. Тело спортсмена будет доставлено в Узбекистан во вторник вечером.

Нурматову было 27 лет, за карьеру он провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения.

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