Дебютный бой Усика в супертяжелом весе не будет отменен

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Соперник украинского боксера Александра Усика по дебютному бою в супертяжелом весе будет назван в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Ранее оппонент Усика голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест и был снят с поединка.

"Бой состоится. Есть несколько вариантов соперников. Оппонент будет назван в ближайшее время", - сказал Климас.

Дебютный бой Усика в супертяжелом весе должен состояться 12 октября в Чикаго.

Всего на счету 32-летнего украинского боксера 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.