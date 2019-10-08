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Бокс

Дебютный бой Усика в супертяжелом весе не будет отменен

Имеется несколько вариантов замены для соперника Усика голландца Тайрона Спонга, провалившего допинг-тест

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Соперник украинского боксера Александра Усика по дебютному бою в супертяжелом весе будет назван в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Ранее оппонент Усика голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест и был снят с поединка.

"Бой состоится. Есть несколько вариантов соперников. Оппонент будет назван в ближайшее время", - сказал Климас.

Дебютный бой Усика в супертяжелом весе должен состояться 12 октября в Чикаго.

Всего на счету 32-летнего украинского боксера 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.

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