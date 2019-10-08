Травмированный футболист "Локомотива" Смолов пройдет углубленное обследование 9 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов, получивший травму в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала", пройдет углубленное медицинское обследование 9 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

"Локомотив" 6 октября в Москве обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Смолов отметился голевой передачей, а на 20-й минуте был заменен на полузащитника Алексея Миранчука, который стал автором победного гола. Из-за травмы нападающий не смог отправиться в расположение сборной России, которая в эти дни готовится к играм отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра. Встречи пройдут 10 и 13 октября в Москве и Никосии соответственно.

"Предварительный диагноз - у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований. Уже после будут понятны точный диагноз, сроки восстановления и формат дальнейшего лечения", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

В сезоне-2019/20 Смолов принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре результативные передачи. В ближайших матчах после паузы на игры сборных "Локомотив" в чемпионате России сыграет против "Ахмата" (18 октября) и "Спартака" (27 октября). Между встречами национального первенства железнодорожники в Турине 22 октября сыграют с итальянским "Ювентусом" в матче группового турнира Лиги чемпионов.