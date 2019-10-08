Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Чемпион мира 2014 года по футболу Швайнштайгер завершил карьеру

Немецкий полузащитник выступал за "Баварию", "Манчестер Юнайтед" и клуб MLS "Чикаго"
Бастиан Швайнштайгер EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTA
Описание
Бастиан Швайнштайгер
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTA

ТАСС, 8 октября. Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер, ставший чемпионом мира по футболу в 2014 году, объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Об этом футболист сообщил в Twitter.

Последней командой, за которую выступал Швайнштайгер, стал клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Чикаго".

"Время пришло, я бы хотел поблагодарить все команды, в составе которых мне довелось выступать, свою супругу Ану Иванович (бывшая сербская теннисистка - прим. ТАСС) и семью за поддержку", - написал Швайнштайгер.

Швайнштайгер является воспитанником немецкой "Баварии", за которую он провел 500 матчей, забил 68 голов и сделал 100 голевых передач. В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и семикратным обладателем Кубка Германии. В 2015 году он перешел в английский "Манчестер Юнайтед", за который провел 35 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи, вместе с командой полузащитник стал обладателем Кубка Англии. В марте 2017 года Швайнштайгер стал игроком "Чикаго".

За сборную Германии Швайнштайгер выступал с 2004 по 2016 год, проведя в ее составе 121 матч, забив 24 мяча и сделав 39 голевых передач. В активе Швайнштайгера золотая (2014 год) и две бронзовые медали (2006, 2010) чемпионатов мира, а также серебряная (2008) и две бронзовые награды (2012, 2016) чемпионатов Европы.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
ЧМ по спортивной гимнастике
Мельникова: российские гимнастки рады, что свели к минимуму отрыв от американок на ЧМ
Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро в командном многоборье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС