Чемпион мира 2014 года по футболу Швайнштайгер завершил карьеру

ТАСС, 8 октября. Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер, ставший чемпионом мира по футболу в 2014 году, объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Об этом футболист сообщил в Twitter.

Последней командой, за которую выступал Швайнштайгер, стал клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Чикаго".

"Время пришло, я бы хотел поблагодарить все команды, в составе которых мне довелось выступать, свою супругу Ану Иванович (бывшая сербская теннисистка - прим. ТАСС) и семью за поддержку", - написал Швайнштайгер.