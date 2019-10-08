Российские гимнастки заняли второе место в командном многоборье на чемпионате мира

ШТУТГАРТ /Германия/, 8 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном многоборье на чемпионате мира. На турнире в немецком Штутгарте был разыгран первый комплект медалей.

По итогам четырех дисциплин (вольные упражнения, опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно) россиянки показали результат 166,529 балла. Победу одержали американки (172,330), третьими стали итальянки (164,796). В составе сборной России выступали Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Анастасия Агафонова, Александра Щеколдина и Дарья Спиридонова.

На чемпионате мира 2018 года россиянки также заняли второе место в командном многоборье. Американка Симона Байлз завоевала 21-ю награду на чемпионатах мира (15 золотых, три серебряные и три бронзовые медали), став рекордсменкой по общему числу медалей на мировых первенствах среди гимнасток. Она обогнала россиянку Светлану Хоркину, которая завоевала 20 наград (9-8-3).

Сборная США в пятый раз подряд выиграла командное многоборье на мировом первенстве, россиянки в последний раз становились чемпионками в этом виде программы в 2010 году.

В среду пройдет финал в командном многоборье у мужчин. Финал в женском индивидуальном многоборье состоится 10 октября, в мужском - 11 октября. Награды в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября. Чемпионат мира завершится 13 октября.