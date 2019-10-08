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ЧМ по спортивной гимнастике

Американка Байлз побила рекорд Хоркиной по числу медалей на чемпионатах мира

Во вторник в Штутгарте гимнастка стала первой в командном многоборье
Симона Байлз EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
Описание
Симона Байлз
© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ШТУТГАРТ /Германия/, 8 октября. /ТАСС/. Американка Симона Байлз превзошла россиянку Светлану Хоркину по общему числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. Во вторник Байлз в составе сборной США стала первой в финале командного многоборья на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

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Сборная США одержала пятую победу подряд в командном многоборье на чемпионатах мира, россиянки стали вторыми, итальянки - третьими.

22-летняя Байлз завоевала 21-ю награду на чемпионатах мира (15 золотых, три серебряные и три бронзовые). На счету Хоркиной 20 наград (9-8-3), третья в истории по этому показателю - советская гимнастка Лариса Латынина, в активе которой 14 наград (9-4-1). Хоркина побеждала в период с 1994 по 2003 год, Байлз впервые взошла на пьедестал на мировых первенствах в 2013 году. Рекорд среди гимнастов принадлежит Виталию Щербо, который представлял команды СССР, СНГ и Белоруссии, в его активе 23 награды (12-7-4).

Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой и бронзовым призером Игр, все медали она завоевала на Олимпийских играх 2016 года. В августе Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.

В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-тест спортсменки дал положительный результат на метилфенидат (психостимулятор), при этом она не нарушила антидопинговые правила, так как имела разрешение на применение запрещенных препаратов из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Хоркина является двукратной олимпийской чемпионкой (1996, 2000), четырехкратным серебряным призером Игр (дважды в 2000 году и по одному разу в 1996 и 2004 годах). В 2004 году Хоркина единственный раз в карьере стала бронзовым призером Олимпиады. Кроме того, в ее активе четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов Европы.

Теги
Хоркина, Светлана ВасильевнаЧМ по спортивной гимнастике
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