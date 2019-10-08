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ЧМ по спортивной гимнастике

Мельникова: российские гимнастки рады, что свели к минимуму отрыв от американок на ЧМ

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро в командном многоборье
Ангелина Мельникова EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
Описание
Ангелина Мельникова
© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ШТУТГАРТ /Германия/, 8 октября. /ТАСС/. Россиянки довольны тем, что сократили до минимума отставание от сборной США в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом во вторник журналистам сообщила Ангелина Мельникова, участвовавшая в командном финале.

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Соревнования в женском командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике завершились во вторник. Сборная России в составе Мельниковой, Анастасии Агафоновой, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой и Александры Щеколдиной завоевала серебряные медали, набрав 166,529 балла. Первое место заняла сборная США (172,330), третьими стали итальянки (164,796). .

"Сначала все шло хорошо, потом мы немного заволновались после упражнения на бревне, знали, что нам нужно прикрыть те ошибки, которые допустили, и у нас получилось, - сказала Мельникова. - Мы заканчивали достаточно сильным снарядом, у нас было небольшое преимущество. Это здорово, для нас второе место как первое, потому что мы пока не можем соперничать с американками, но в этот раз отрыв был значительно меньше, чем на предыдущих чемпионатах мира, так что мы довольны вдвойне".

На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе россиянки также стали вторыми в командном многоборье. Мельникова отметила, что для нее ценнее награда, полученная в Штутгарте. "Наверное, здесь [было тяжелее, чем в Дохе], потому что у нас две новые девчонки в команде. Они очень маленькие, им по 16 лет, мы за них очень сильно переживали, потому что не знали, как они поведут себя на большом помосте при такой публике, но остались ими довольны, они молодцы, нам помогали тренеры и девочки, мы друг друга поддерживали, у нас очень хорошая работа".

Гимнастка сообщила, что много времени уделяет работе над упражнениями на бревне. "Бревно такой коварный снаряд, скользкий в прямом и переносном смысле, не знаешь, чего от него ожидать, - сказала она. - Ты можешь тренировать его, а потом выйти и упасть, а можешь не тренировать и сделать, поэтому тут многое зависит от удачи и поддержки, я много работаю над бревном".

Чемпионат мира в Штутгарте завершится 13 октября.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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