Пасека заявила, что старалась помогать российским гимнасткам в командном многоборье ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 8 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека старалась помогать партнершам по сборной России в финале командного многоборья чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом спортсменка, числившаяся в финале запасной, во вторник сообщила журналистам.

Финал в женском командном многоборье на чемпионате мира прошел во вторник. Сборная России в составе Ангелины Мельниковой, Анастасии Агафоновой, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой и Александры Щеколдиной завоевала серебряные медали, набрав 166,529 балла. Первое место заняла сборная США (172,330), третьими стали итальянки (164,796).

"Стараешься помочь девочкам, но в то же время сделать и так, чтобы не мешать им", - ответила Пасека на вопрос о том, что для нее сложнее - выступать самой или наблюдать за партнершами по команде со стороны.

"Я справилась с волнением и сделала все, что смогла, - сказала Спиридонова. - Никуда вообще волнение не уходит. На самом деле мы безумно рады этому серебру и хотим поблагодарить нашего старшего тренера Гребенкина Евгения Анатольевича за помощь и поддержку".

Ахаимова также отметила, что российским гимнасткам пришлось бороться с волнением перед выходом на помост. "Мы пытались себя успокаивать, но волнение все равно присутствует, - сказала она. - Но я рада, что справилась со своими снарядами и сделала максимум".

Чемпионат мира завершится 13 октября.