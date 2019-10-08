Встреча представителей WADA и Минспорта пройдет в 20-х числах октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Встреча с участием представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Министерства спорта России пройдет в 20-х числах октября в Лозанне. Об этом говорится в заявлении министра спорта РФ Павла Колобкова, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Во вторник Министерство спорта России направило в адрес WADA письмо с объяснениями по поводу изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

"В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц", - сказал Колобков.

WADA начало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА 23 сентября в связи с обнаружением изменений в базе данных московской лаборатории. Российской стороне было дано три недели, чтобы подготовить объяснение данной ситуации.

20 сентября 2018 года РУСАДА была признана исполкомом WADA соответствующей кодексу организацией. В 2015 году РУСАДА была лишена статуса соответствия, одним из условий восстановления статуса было предоставление доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в ходе федерального расследования. WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов в январе, в апреле WADA изъяла 2,2 тыс. допинг-проб российских спортсменов, которые были взяты за тот же период.