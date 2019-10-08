Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Встреча представителей WADA и Минспорта пройдет в 20-х числах октября

Во вторник Минспорт направил направил в адрес Всемирного антидопингового агентства письмо с объяснениями по поводу изменений в базе данных московской лаборатории
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Встреча с участием представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Министерства спорта России пройдет в 20-х числах октября в Лозанне. Об этом говорится в заявлении министра спорта РФ Павла Колобкова, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Во вторник Министерство спорта России направило в адрес WADA письмо с объяснениями по поводу изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

"В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц", - сказал Колобков.

WADA начало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА 23 сентября в связи с обнаружением изменений в базе данных московской лаборатории. Российской стороне было дано три недели, чтобы подготовить объяснение данной ситуации.

20 сентября 2018 года РУСАДА была признана исполкомом WADA соответствующей кодексу организацией. В 2015 году РУСАДА была лишена статуса соответствия, одним из условий восстановления статуса было предоставление доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в ходе федерального расследования. WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов в январе, в апреле WADA изъяла 2,2 тыс. допинг-проб российских спортсменов, которые были взяты за тот же период.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаКолобков, Павел Анатольевич
Реклама на ТАСС
ЧМ по спортивной гимнастике
Родионенко: Мельникова поедет на Олимпиаду, если будет работать в полную силу
Тренер отметила, что Ангелине придется выдержать конкуренцию со стороны более юных спортсменок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС