Родионенко: Мельникова поедет на Олимпиаду, если будет работать в полную силу

ШТУТГАРТ /Германия/, 8 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье Ангелина Мельникова может попасть в состав сборной России по спортивной гимнастике на следующие Игры, если не снизит требования к себе. Об этом журналистам во вторник сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.

Во вторник в Штутгарте состоялся финал в женском командном многоборье в рамках чемпионата мира. Сборная России в составе Мельниковой, Анастасии Агафоновой, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой и Александры Щеколдиной завоевала серебряные медали. Первое место заняла сборная США, третьими стали итальянки. Российская национальная команда завоевала олимпийскую неименную квоту в командном многоборье на прошлогоднем мировом первенстве, ранее Родионенко сообщила ТАСС, что на Олимпиаде в Токио в командном многоборье будет выступать обновленная сборная России.

"Результат чемпионата мира повлияет, из этой команды будут претендовать, естественно, Щеколдина, Агафонова, это молодые девчонки, - сказала Родионенко. - И, конечно, Мельникова, если она будет работать в полную силу и соревноваться с молодыми девочками 2004 года. Они уже сейчас со зрелой программой, им нужно суметь пройти отбор, как Ахаимовой, Мельниковой, той же Агафоновой".

Также Родионенко отметила, что довольна результатом дебютантки турнира Агафоновой, несмотря на допущенную ошибку при выполнении упражнения на бревне. "Вы видели, как тряслась на бревне Агафонова, и мы это понимали, знали, что она может ошибиться, - сказала она. - Но когда-то мы должны их пробовать, они должны получить такое стрессовое состояние на чемпионате мира. Она понимает, что это сложно для нее, мы довольны ее выступлением, несмотря на ошибку на бревне".