РУСАДА не участвовало в подготовке объяснений по вопросу данных московской лаборатории

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не принимало участия в подготовке письма в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) с объяснениями по вопросу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Во вторник министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлено письмо с объяснениями по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.

"РУСАДА не участвовало в подготовке письма во Всемирное антидопинговое агентство, так как не имеет никакого отношения к московской антидопинговой лаборатории, - сказала Пахноцкая. - Мы приветствуем действия Министерства спорта РФ, в срок отправившего объяснения, от полноты которых во многом зависит будущее РУСАДА".

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. Колобков отметил, что ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.