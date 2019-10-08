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Допинг-скандал вокруг российского спорта

РУСАДА не участвовало в подготовке объяснений по вопросу данных московской лаборатории

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая считает, что от полноты объяснений Минспорта зависит будущее агентства
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не принимало участия в подготовке письма в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) с объяснениями по вопросу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Во вторник министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлено письмо с объяснениями по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.

"РУСАДА не участвовало в подготовке письма во Всемирное антидопинговое агентство, так как не имеет никакого отношения к московской антидопинговой лаборатории, - сказала Пахноцкая. - Мы приветствуем действия Министерства спорта РФ, в срок отправившего объяснения, от полноты которых во многом зависит будущее РУСАДА".

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. Колобков отметил, что ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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