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КХЛ

Никитин: вратарь Сорокин помог ЦСКА победить "Амур" в матче КХЛ

Армейцы победили на своей площадке со счетом 4:1
Илья Сорокин и Михаил Науменков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Илья Сорокин и Михаил Науменков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин помог столичной команде одержать победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над хабаровским "Амуром". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:1. ЦСКА пропустил единственную шайбу за две с небольшим минуты до окончания матча.

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"Не могу сказать, плохой или хороший матч, удачно забили. И Секач, и Калинин вовремя забили, Сорокин помог. Вторую половину первого периода провалили, потом хорошо отработали", - отметил Никитин.

"ЦСКА хорошо комбинирует, движение хорошее, в первом периоде мы когда-то играли самоотверженно и создавали моменты, но с ЦСКА такие моменты нужно реализовывать. Не скажу, что совсем ситуацию стабилизировали, где-то нам не хватило реализации моментов, однако ребята стараются, выходят и хорошо настраиваются на каждый матч. Наладилось или нет, пока не могу сказать", - сказал главный тренер "Амура" Александр Гулявцев.

В турнирной таблице ЦСКА вернулся на первую строчку в Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. "Амур" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков в 14 матчах. "Амур" не может победить ЦСКА уже более трех лет (шесть матчей) в регулярном чемпионате КХЛ, последний раз "Амур" победил ЦСКА на выезде 29 сентября 2016 года (2:1 Б). ЦСКА в гостях сыграет с "Ак Барсом" в пятницу, в четверг "Амур" на выезде встретится с омским "Авангардом".

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