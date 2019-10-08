Кубок мира по хоккею с мячом при участии шести российских команд стартует в Швеции

ТАСС, 9 октября. Шесть российских команд стартуют в розыгрыше Кубка мира по хоккею с мячом в шведском городе Сандвикен. Самый престижный клубный турнир пройдет с 9 по 13 октября.

В соревнованиях примут участие 20 команд, представляющих Швецию (13), Россию (6) и Финляндию (1). От России выступят действующий чемпион страны хабаровский "СКА-Нефтяник", финалист первенства московское "Динамо", иркутский "Байкал-Энергия", архангельский "Водник", красноярский "Енисей" и "Уральский Трубник" из Первоуральска. Участники разбиты на пять групп по четыре команды в каждой, в четвертьфинал выйдут лучшие команды каждого квартета, а также три клуба, занявшие вторые места, с лучшими показателями.

В группе А сыграют "Водник", "Байкал-Энергия", "Вилла" и "Ветланда". Квартет В составили "Динамо", "Броберг", АИК и "Хаммарбю". В группе С выступят "Енисей", "Веннесрборг", "Вестерос" и "Вейтера", в группе D - "СКА-Нефтяник", "Мотала", "Сандвикен" и "Фриллесос". Соперниками по квартету Е стали "Уральский Трубник", "Боллнас", "Эдсбюн" и "Обу Тьюреда".

Превосходство шведских клубов

Кубок мира проводится в 46-й раз, современное название он получил в 1980 году. С 1974 по 2008 год турнир проходил в Юсдале, а с 2009 года хозяином стал Сандвикен. За 45-летнюю историю главный приз выигрывали 17 клубов: 11 из них представляли Швецию (32 победы), пять - Россию (12), еще одним обладателем трофея стала команда из Финляндии (в 1976 году победу одержал ОЛС).

Самым титулованным клубом турнира является "Болтик", который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг "Енисей", завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011 и 2015). Трижды трофей оказывался в руках хоккеистов "Динамо" (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), однажды - казанское "Динамо" (2010).

В финальных матчах чаще других участвовал "Сандвикен" - 14 раз, однако выигрывали титул нынешние хозяева турнира только трижды. 10 финалов на счету "Вестероса", девять - у "Енисея", семь - у "Болтика". Шведские клубы титул разыгрывали между собой 25 раз, коллективы из России и Швеции встречались 16 раз в решающем матче. Трижды трофей разыгрывался в российском финале.

Действующим обладателем Кубка мира является шведская "Вилла", которая обыграла в прошлогоднем финале "Сандвикен" (4:1). Российская команда последний раз побеждала в главном клубном турнире в 2015 году, когда "Енисей" обыграл "Сандвикен" (5:0). Через два года хозяева Кубка мира взяли реванш в решающем матче, победив со счетом 4:3. "Енисей" является единственным представителем России в финалах за последние три года.

Главными фаворитами предстоящего турнира являются действующий чемпион Швеции и прошлогодний победитель Кубка мира "Вилла", "Эдсбюн", "СКА-Нефтяник", и "Енисей". Преподнести сенсацию могут вернувшийся в элиту шведского чемпионата стокгольмский АИК и московское "Динамо". АИК в межсезонье подписал контракт с одним из лучших нападающих мира Павлом Рязанцевым из "СКА-Нефтяника". Динамовцы тоже пополнились двумя прошлогодними чемпионами России Янисом Бефусом и Валерием Ивкиным.

"Енисей" сумел переманить из "Сандвикена" Кристоффера Эдлунда. "Уральский Трубник" пополнил игрок сборной России Илья Грачев, проводивший прошлый сезон в "Хаммарбю". Сам "Хаммарбю" в предстоящем сезоне будет выглядеть не столь грозно.