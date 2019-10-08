Патрик Марло вернулся в клуб НХЛ "Сан-Хосе"

ТАСС, 9 октября. Канадский нападающий Патрик Марло подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 40-летним форвардом рассчитано на один сезон, за который он заработает $700 тыс. (минимальный контракт).

Марло был выбрал "Сан-Хосе" под вторым номером на драфте 1997 года. Он выступал за клуб до 2017 года, после чего провел два сезона в "Торонто". Летом "Торонто" обменял хоккеиста в "Каролину", которая выкупила его контракт.

Марло готовился к сезону с "Сан-Хосе", однако клуб до этого момента отказывался подписать контракт с возрастным форвардом, несмотря на желание последнего вернуться в команду. "Сан-Хосе" начал сезон с трех поражений.

Марло был капитаном "Сан-Хосе" с 2004 по 2009 год. Является рекордсменом команды по голам (508), очкам (1082) и сыгранным матчам (1493). Трижды принимал участие в Матче звезд НХЛ.

В составе сборной Канады он стал двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), чемпионом мира (2003), победителем Кубка мира (2004).