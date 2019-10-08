Хоккеист Кузнецов забросил шайбу за "Вашингтон" в первом матче после дисквалификации

ТАСС, 9 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов отличился в своем первом матче после дисквалификации за употребление кокаина. Форвард забросил шайбу на пятой минуте первого периода встречи с "Далласом", открыв счет в игре.

В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. 14 сентября НХЛ дисквалифицировала 27-летнего Кузнецова на три матча, по правилам лиги кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность.

Кузнецов выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, до сегодняшнего матча он провел 416 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 (101 гол + 236 результативных передач) очков, в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли. На чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали после дисквалификации. Россиянин является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.