"Эдмонтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс". Нил забросил четыре шайбы

ТАСС, 9 октября. "Эдмонтон" на выезде победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:2 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Четыре шайбы в составе гостей забросил форвард Джеймс Нил.

Нил отличился на 18-й, 20-й, 27-й и 47-й минутах матча. Еще одну шайбу забросил Зак Кассиан (39). У проигравших голами отметились Энтони Бовилье (15) и Мэтт Мартин (54).

32-летний Нил стал первым игроком "Эдмонтона" с 1999 года, который смог забросить четыре шайбы в гостевой игре. Тогда четырежды отличился российский нападающий команды Александр Селиванов. Нил также стал девятым игроком в истории клуба, забросившим четыре шайбы за матч, чаще всего это удавалось Уэйну Гретцки - девять раз. Последним из хоккеистов "Эдмонтона" такого результата добивался Коннор Макдэвид в сезоне-2017/2018.

В текущем сезоне четыре шайбы за одну игру забрасывал форвард "Детройта" Энтони Манта в игре против "Далласа" (4:3). После встречи с "Айлендрес" Нил вышел на первое место в списке снайперов, имея в активе шесть шайб. Стоит отметить, что в прошлом сезоне канадский форвард, выступавший за "Калгари", забросил только семь шайб. Всего на счету Нила 769 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 520 (276 голов + 244 передачи) очков.

"Эдмонтон" одержал три победы в трех встречах текущего сезона и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Айлендерс" потерпели второе поражение в трех матчах и располагаются на 12-й строчке Восточной конференции. Следующую встречу "Эдмонтон" проведет 11 октября на выезде против "Нью-Джерси". "Айлендерс" днем позже в гостях сыграют против "Каролины".