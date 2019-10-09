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НХЛ

"Бостон" одержал волевую победу над "Вегасом" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Хоккеисты "Бостона" Тори Круг, Брэд Маршанд и Патрис Бержерон AP Photo/John Locher
Описание
Хоккеисты "Бостона" Тори Круг, Брэд Маршанд и Патрис Бержерон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 9 октября. "Бостон" на выезде победил "Вегас" со счетом 4:3 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости проигрывали по ходу встречи с разницей в две шайбы.

В составе хозяев шайбы забросили Марк Стоун (7-я минута), Райлли Смит (9) и Макс Пачиоретти (55). Российский нападающий команды Валентин Зыков провел на площадке 10 минут 48 секунд, но результативными действиями не отметился. На его счету два броска и один силовой прием.

У победителей дублем отметился Брэд Маршанд (19, 21). По одной шайбе забросили Давид Пастрняк (12) и Тори Круг (23).

"Бостон" одержал третью победу в трех матчах регулярного чемпионата и с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Вегас" идет пятым на Западе, имея в активе четыре балла. Следующую встречу "Бостон" проведет на выезде против "Колорадо" 11 октября. "Вегас" в этот же день в гостях сыграет с "Аризоной".

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