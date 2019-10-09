Кузнецов заявил, что рад заброшенной шайбе в первом матче после дисквалификации

В ночь на среду "Вашингтон" дома проиграл в овертайме "Далласу" (3:4), Кузнецов стал автором первой шайбы. В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала форварда на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. 14 сентября НХЛ дисквалифицировала 27-летнего Кузнецова на три матча, по правилам лиги кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность.

"Вы же знаете, что до своих голов мне никогда нет дела. Мне бы больше хотелось, чтобы команда победила, тогда на следующее утро можно проснуться в хорошем настроении. Впрочем, не скрою, сразу же забить было достаточно приятно", - сказал Кузнецов.

Кузнецов выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, он провел 417 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 338 очков (102 шайбы + 236 передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли. На чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали после дисквалификации. Россиянин является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав шесть очков в четырех матчах. Следующую встречу столичный клуб проведет 11 октября на выезде против "Нэшвилла".